شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام: محمد الشناوي يستحق الإيقاف 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نصر عزام، خبير اللوائح، على تخفيف عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة وحيدة بدلا من 4 مباريات.

وأكد نصر عزام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي سلوكه كان غير أخلاقي تجاه الحكم بعدما أمسك الحكم بيده".

وتابع: "لائحة اتحاد الكرة واضحة وهي أي لاعب يرتكب فعل غير أخلاقي تجاه الحكم يتم إيقافه 4 مباريات ولكن قرار التخفيف لا أعرف حيثياته لذلك لن يمكنني التعليق في هذا الصدد".