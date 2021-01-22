شكرا لقرائتكم خبر عن اضاءة ملعب الهلال السوداني وإدارة النادي تشكر ال الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، رئيس وأعضاء لجنة التطبيع بوصول وفد من مهندسين إسبان يتبعون لكبرى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في إضاءة الملاعب والاستادات الرياضية، وذلك للبدء في عملية مسح شامل لإستاد الهلال والبدء فوراً في عمليات إحلال و تجديد الاضاءة بملعب إستاد الهلال، لتكون طبقًا للمواصفات العالمية التي حددها الفيفا والكاف ليكون الملعب جاهزًا لإستضافة المباريات ليلا..

ومن جانبه قابل مجلس إدارة الهلال هذه المبادرة العملاقة بأسمى معاني الشكر والتقدير لممستشار تركي لما ستحدثه من إضافة للبنية التحتية خدمة لفريق الهلال بصفة خاصة وللفرق السودانية بشكل عام..