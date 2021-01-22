شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يزيد من أوجاع ليفربول ويفوز عليه بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز بيرنلي على مضيفه ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ18 من الدوري الانجليزي بريميرليج، على ستاد آنفيلد الذي شهد أول سقوط للريدز عليه أرضيته في البطولة المحلية منذ إبريل 2017.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16 بجدول الترتيب، وبقى ليفربول برصيد 34 نقطة في المركز الرابع متأخرًا عن مان يونايتد المتصدر بست نقاط.

وتعد تلك المباراة الرابعة على التوالي التي لم يتمكن فيها ليفربول من الفوز ولم يسجل إلا هدف وحيد.

وتواجد محمد صلاح جناح ليفربول على مقاعد البدلاء في المباراة، قبل أن يشارك في الدقيقة 57، لكن نزوله لم يغير في نتيجة المباراة ليستمر ليفربول في نزيف النقاط.