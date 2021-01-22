اخبار الرياضه

بيرنلي يزيد من أوجاع ليفربول ويفوز عليه بهدف

0 نشر
محمد البرمي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يزيد من أوجاع ويفوز عليه بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز بيرنلي على مضيفه ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ18 من الدوري الانجليزي بريميرليج، على ستاد آنفيلد الذي شهد أول سقوط للريدز عليه أرضيته في البطولة المحلية منذ إبريل 2017.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16 بجدول الترتيب، وبقى ليفربول برصيد 34 نقطة في المركز الرابع متأخرًا عن مان يونايتد المتصدر بست نقاط.

وتعد تلك المباراة الرابعة على التوالي التي لم يتمكن فيها ليفربول من الفوز ولم يسجل إلا هدف وحيد.

وتواجد محمد صلاح جناح ليفربول على مقاعد البدلاء في المباراة، قبل أن يشارك في الدقيقة 57، لكن نزوله لم يغير في نتيجة المباراة ليستمر ليفربول في نزيف النقاط.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    159,715

  • تعافي

    125,171

  • وفيات

    8,801

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا