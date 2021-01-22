شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يدعم الهلال السوداني بالسنغالي إبراهيما نداي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، صفقة إنتقال اللاعب السنغالي إبراهيما نداي لاعب نادي تشوكاريتشكي الصربي، وذلك لمدة موسمين ونصف في كشوفات نادي الهلال، بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال لتتحوّل وجهة اللاعب من أوروبا للسودان..

هذا ويعتبر نداي إضافة حقيقية للفرقة الزرقاء، لا سيما وأن اللاعب يجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح و هو ما يمثل إضافة فنية كبيرة للفريق في المنافسات الأفريقية والمحلية..

ويتوجه مجلس ادارة نادي الهلال بالشكر لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تدخله في الوقت المناسب لحسم الصفقة لمصلحة الهلال وتكفله بقيمة الصفقة بالكامل..