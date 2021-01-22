شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح يكشف موقف الشحات من المشاركة في كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خبير اللوائح والقوانين الرياضية محمد فصل الله، عن قانوينة تواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية بعد قرار إيقافه لمدة 4 مباريات من قبل الاتحاد الأفريقي كاف.

الكاف قرر إيقاف الشحات رفقة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، لمدة 4 مباريات، عقب اشتباك كل منهما سوياً عقب نهاية مباراة نهائي القرن، وهو ما أثار لغطاً لدى البعض حول تأثير القرار على مشاركة الشحات في مونديال الأندية مع الأهلي بفبراير المقبل.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم":"الشحات إيقافه قارياً فقط لبطولات ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولن يؤثر قرار إيقافه على المشاركة في كأس العالم للأندية، البطولة التي ينظمها الفيفا ومشاركته ستكون قانونية 100 %".

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بالدوحة للمرة السادسة بتاريخه عقب ظفره باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية في الرابع من فبراير المقبل.