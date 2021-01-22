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الدنمارك يفوز على العنابي القطري 32-23

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الدنماركي الفوز الرابع له على التوالي ، في مونديال العالم لكرة اليد المقامة حاليا ، بمصر ، خلال الفترة من 13لدالى 31يناير الجاري.
ونجحت خبرات المنتخب الدنماركي ، حامل لقب مونديال 2019، في تحطيم اسوار الدافع القطرية القوية، في حسم نتيجة المباراة، لصالحهم 32-23 ، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في اطار مباريات الدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد .
الشوط الاول
شهد الشوط الاول ، في بدايته ندية واضحة وسرعة تعويض الاهداف من جانب المنتخب القطري، والتفوق في اوقات كثيرة، امام لاعبي الدنمارك، خاصة خلال ال15دقيقة الاولى ، حتى كان لاعبو قكر اول من هزوا الشباك في اللقاء، وتقدموا بهدفين مقابل لاشيء للمنافس الدنماركي في اول دقيقتين، لكن خبرات ومهارات ميكيل هينسين، و ماتياس يورجنسن، ورفقاؤهما تسيدت الموقف ورجحت كفة حامل اللقب، خاصة في الثلث الاخير من الشوط الاول ، لدرجة ان محمود زكي وعمر خالد ،ولاعبي المنتخب القطري ، مجاراة المنافس وفشلوا في احراز اي هدف لمدة 7دقائق كاملة ،لينتهي الشوط بتفوق الدنمارك 17-12.
الشوط الثاني
نجح المنتخب القطري ، في تصحيح الاخطاء التي وقع فيها في الشوط الاول، حيث قام المدير الفني ، بإجراء بعص التعديلات في مراكز اللاعبين، التي اسفرت عن نجاحهم في تقليص فارق الاهداف ، واظهر لاعبو العنابي انهم لن يكونوا لقمة سائغة لحامل اللقب، وشهدت الثلاثين دقيقة، منافسة شرية وسرعة في تسجيل الاهداف من كلا المنتخبين، لكن خبرات ومهارات ميكيل هينسن، وماتيوس جدسيل ، وهولز ورفاقهم ، تفوقت على حماس يوسف العلي ومروان ساسي، وفرانكس كارول، مهاجمي العنابي وشجاعةخط الدفاع ، لتحسم نتيجة المباراة لصالحهم حامل اللقب بفارق 9 اهداف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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