شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكرم توفيق بفيروس كورونا للمرة الثانية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب أكرم توفيق، لاعب خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا كوفيد 19 للمرة الثانية.

وكان توفيق قد اُصيب بكورونا في ديسمبر من العام الماضي قبل أن تتجدد إيجابية مسحة لاعب الفريق العائد من الاعارة لصفوف الجونة في الصيف الماضي.

وقرر مسئولو الأهلي عزل اللاعب لحين تعافيه من الفيروس وعودته لتدريبات الفريق.

وباتت هناك شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق أكرم توفيق بمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل.