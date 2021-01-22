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الغندور: مهاجم أجنبي في الطريق إلى الزمالك ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك سيتعاقد مع صفقة وحيدة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك:"النادي سيتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي واقترب من التوقيع للزمالك".

وشدد على أن باتشيكو، المدير الفني الفني لا يحتاج سوى هذه الصفقة لترميم صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية.

وكان عصام سالم رئيس المنظومة الاعلامية للزمالك قد قال أمس:" مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي قد ينضم للزمالك قريبا".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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