مونديال اليد 2021: بولندا تكتسح أوروغواي والأرجنتين تُسقط اليابان

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القاهرة: أشعل المنتخب البولندي منافسات المجموعة الأولى باكتساحه نظيره الأوروغوياني 30-16، في الدور الرئيس لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية كانون الثاني/يناير الحالي.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فرض المنتخب البولندي تفوقه في الشوط الأول، وأنهاه لصالحه متقدماً 14-9.

وبعد محاولات خجولة من الأوروغوانيين للعودة في النتيجة مع بداية الشوط الثاني، استعادت بولندا زمام الأمور وبسطت سيطرة مطلقة أسفرت توسيعاً كبيراً للفارق وأنهت اللقاء 30-16.

وحصد البولندي سيمون سيكو جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل خمسة أهداف.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط لتتساوى مع المجر المتصدرة بفارق الأهداف والتي تلعب لاحقاً مع البرازيل، فيما تواجه إسبانيا ألمانيا عن المجموعة نفسها.

وبقيت الأوروغواي في المركز السادس والأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مهماً على اليابان 28-24.

وانتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين وسط ندية كبيرة من الفريقين، لكن منتخب التانغو نجح في حسنه بفارق 4 أهداف (17-13).

واستمرت صحوة الأرجنتينيين في الشوط الثاني، وواصلوا سيطرتهم على مجريات المباراة، تاركين لاعبي الـ"ساموراي" في مهب رياح المحاولات التي باءت بالفشل للعودة في المباراة.

واختير الأرجنتيني فيديريكو بيتزارو أفضل لاعب في المباراة لتألقه وتسجيله 10 أهداف.

وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 4 نقاط نظراً لتأهله من الدور الأول بنقطتين، بينما تجمد رصيد المنتخب الياباني عند نقطة واحدة صعد بها من الدور الأول أيضاً.

وتبدو المنافسة مشتعلة في هذه المجموعة التي تتواجد فيها كل من كرواتيا وقطر والدنمارك والبحرين.

وانتقلت المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيس بنقاطها التي حصلت عليها من الفرق الصاعدة معها من نفس المجموعة لتواجه منتخبات المجموعة الأخرى.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الأربع من الدور الرئيس إلى ربع النهائي.