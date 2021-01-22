بطولة ألمانيا: رومينيغه يؤكد اهتمام بايرن بالتعاقد مع الفرنسي أوباميكانو

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برلين: أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه اهتمام العملاق البافاري بمدافع مواطنه لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال رومينيغه في برنامج حواري على الموقع الرسمي لصحيفة "بيلد" الاكثر شعبية في ألمانيا: "سننكب بالطبع على هذه الصفقة، ليس فقط كصفقة خاصة، ولكن بطريقة عامة للنظر في التعزيزات الذي نحتاجها ونريدها في هذا المركز أو مراكز أخرى".

وأوضح رومينيغه أنه يعلم أن العقد الذي يربط اللاعب الفرنسي البالغ مع العمر 23 عاما مع لايبزيغ المطارد المباشر لبايرن ميونيخ في الدوري حاليا بفارق 4 نقاط، يمتد حتى عام 2023 ويتضمن بندا جزائيا يقدر بنحو 45 مليون يورو.

وأضاف ومع ذلك ، فإن أوباميكانو باق في لايبزيغ "على الأقل حتى نهاية الموسم"، مشيرا الى أنه سيكون "من المبكر جدًا" التحدث بالفعل عن انتقال محتمل إلى العملاق البافاري.

ويثير أوباميكانو (3 مباريات دولية) وأحد الركائز الأساسية للايبزيغ منذ عام 2017، اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، خاصة منذ أدائه الرائع خلال الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة الصيف الماضي حيث خرج فريقه من الدور نصف النهائي على يد أمام باريس سان جرمان الفرنسي (صفر-3).

ويراقب النادي البافاري صاحب الثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) أوباميكانو منذ سنوات ومن المرجح ان يسارع الى التعاقد معه في الأشهر المقبلة حيث سيتعين عليه إعادة بناء خط دفاعه هذا الصيف مع رحيل النمسوي دافيد ألابا.

وسيغادر المدافع الأيسر البالغ من العمر 28 عاما والذي تحول إلى قلب دفاع منذ موسمين، بلا شك النادي البافاري حيث كان يلعب منذ أن كان عمره 16 عامًا، في نهاية هذا الموسم.

وعلى الرغم من العديد من عروض التمديد من بطل الدوري الألماني في الاعوام الثماني الاخيرة، إلا أن ألابا رفضها جميعها، كما أن بايرن ميونيخ تراجع في النهاية عن التجديد لعدم رغبته في دفع رواتب عالية مفضلا إعطاء الأولوية لمصالح النادي قبل مصالح الأفراد.

وتطرح أسئلة أخرى في الأسابيع المقبلة حول مستقبل قطب الدفاع الاخر جيروم بواتنغ مدافع الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. في سن 32 عاما، استعاد مستواه مطلع العام الحالي بعدما كان قاب قوسين او ادنى من الرحيل بسبب الإصابات المتكررة.

وقال رومينيجه "جيروم يلعب بمستوى جيد مرة أخرى. المدرب سعيد معه. ونتيجة لذلك، سنناقش معه هذه المسألة" حول تمديد عقده.