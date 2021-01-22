شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: لسه موجوع من خسارة أفريقيا والأهلي هيتألق فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بشير التابعى، نجم الزمالك الأسبق، أن نادى الزمالك يمر بأفضل مستوياته خلال هذه الفترة وقادر على المحافظة على صدارة الدورى الممتاز.

وقال بشير التابعى في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يمر بأفضل مستوياته هذه الفترة ودى أحسن بداية له منذ زمن كبير، ويلعب بدون ضغوط ولا يتأثر بأى غيابات والدنيا متظبطة وبيظهر لعيبه جديدة ومفيش مشاكل، والثقة بين لاعبى الزمالك كبيرة وحافز كبير يدفعهم لمواصلة النتائج الكبيرة".

وأضاف التابعى: "لسه موجوع من ضياع بطولة دورى أبطال أفريقيا لأن الفريق كان هياخد كأس مصر وهيلعب مونديال الأندية، وكنا شايفين أن الزمالك أقرب للبطولة ولكن كل شيء راح".

وأوضح نجم الزمالك الأسبق: "محمد شريف أفضل من بواليا ولازم يكون متواجدا أساسيا بناء على المستوى الرائع الذى ظهر به وموسيمانى أكثر واحد عارف حالة اللاعبين اللى معاه".

وتابع بشير التابعى: "الأهلى حظه حلو في كأس العالم للأندية ودائما معودنا على المفاجآت، وأحترم جدا النادى الأهلى ومش علشان زملكاوى هتكلم وحش على الأهلى، وأتمنى الاحترام يسود بين القطبين".

وأوضح بشير التابعى: "باتشيكو بيلعب اللى بيكسبه ومعندوش أسماء وبنشوف الزمالك بيكسب من غير ساسى ومصطفى محمد وبيخرج بن شرقى، ومفيش حد بيمليه حاجة ولو ساسى عاوز مبلغ كبير.. لا مع السلامة".