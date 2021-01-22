شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض مدربا إسبانيا لتولى الدراويش عقب مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى دخول ناديه فى مفاوضات متقدمة مع مدرب إسبانى يقود الفريق الأصفر عقب مواجهة غزل المحلة، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الإسماعيلى فتح خطوط اتصال مع مدرب إسبانى ليقود الفريق عقب نهاية مباراة غزل المحلة ولا يزال التشاور بين الطرفين قائما على الراتب والجهاز المعاون".

واستبعد مجلس الإسماعيلى خالد القماش من الإدارة الفنية للإسماعيلى فى مباراة غزل المحلة السبت المقبل باستاد الأخير فى تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز بعد إصابته بفيروس كورونا حيث تقرر أن يقود أحمد العجوز الدراويش فى مواجهة الفلاحين بشكل مؤقت.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق، وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدورى المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات

وكان مجلس إدارة نادى المقاصة قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط فى خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى لتدريب الاسماعيلى، ولا يوجد اى نيه لانتقاله لأى ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادى الإسماعيلى باعتباره أحد القلاع الرياضية فى مصر وفى ظل العلاقات الطبية التى تربط الناديين.