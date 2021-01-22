شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: ديون الزمالك 70 مليون جنيه والاتحاد متصرفش صح فى أزمة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى مدحت شلبى على بيان نادى الزمالك حول موقف القلعة البيضاء من تخفيف عقوبة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، وقال شلبى عبر برنامج "مساء أون تايم": "الزمالك هو المنافس الوحيد للأهلى على بطولة الدورى العام، ورياضياً كل نادى يتمنى للآخر ألا يكون منتصراً دائماً، وإخفاق أى منهم انتصار للآخر، ولذلك أصدر البيان تعليقاً على تخفيف عقوبة الشناوي".

وأضاف: "الحكم لم يشهر البطاقة للشناوى وخرج ولم يكتب فى تقريره، والاتحاد يعلم أن الأهلى لن يصمت على عقوبة الشناوى، كان ممكن الاتحاد يجيب الحكم يقوله اكتب فى تقريرك، أن الفعل كان غير مناسب وأنت رفضت إشهار البطاقة الصفراء خوفاً من رد الفعل، والشناوى كان لديه كارت أصفر فى الشوط الأول بالتالى يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة مثل القرار الذى خرجت به فى النهاية".

وواصل: "وحتى لا تظهر أمام الجميع بأنك ترجع عن قرارك أو أنك أجريت مقايضة فى تخفيف العقوبة بين الأهلى وبيراميدز"، واختتم: "ديون الزمالك تتجاوز 70 مليون جنيه مصرى من المجلس السابق".

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا بشأن واقعة تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمود وادى مهاجم بيراميدز، وجاء نص البيان :"تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى حيال ما يحدث فى الساحة الكروية حاليا.. ونطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلى من شأنها".