شكرا لقرائتكم خبر عن محامى أشيمبونج يرحب بالحل الودى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روي، محامي أتشمبونج لاعب نادي الزمالك سابقًا والداخلية سابقًا، آخر المستجدات بشأن دفع نادي الزمالك الغرامة الموقعة ضد النادي لصالح اللاعب، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يدفع الغرامة حتى الموعد المحدد ولم يتواصل معنا أحد من أجل إنهاء تلك الأزمة، ولو تواصل معنا أى مسئول في نادي الزمالك فنحن مستعدون لحل الأزمة بشكل ودي".

وسبق وكشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي لم تتلق حتى الآن أي خطاب رسمي بشأن عقوبة الغاني بنيامين أشيمبونج وقال سالم خلال تصريحات أذاعية قائلا: "أزمة بنيامين اشيمبونج منذ عامين ونصف، واللاعب حصل على حكم، والزمالك طعن عليه في المحكمة الرياضية واللاعب حصل على حكم نهائي بما يعادل حوالي 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد هو التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وأضاف عصام سالم: "هناك اتجاه المرحلة القادمة للوصول إلى حلول ودية، هناك حكم نهائي صدر لصالح أشيمبونج، من الممكن التفاوض عليه، ولم يصلنا خطاب رسمي بالحكم حتى الآن".