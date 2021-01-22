شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: سعيد بضم بامبو ونسعى لحسم صفقتين للبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الاهلى سعادتة بضم كريم بامبو صانع العاب فريق الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز ، موضحاً أن اللاعب يمتلك قدرات بدنية وفنية عالية تؤهله للتواجد بالتشكيل الاساسى .

وأضاف محمد يوسف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن مسئولي فريق البنك الاهلى يسعون في الوقت الحالي لأنهاء صفقتين قبل أنهاء موسم الانتقالات الشتوية الحالية وذلك بسبب المنافسة الشرسة التي تتواجد في مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

أجرى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة محمد يوسف ولاعبو الفريق المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبى بـ72 ساعة من اللقاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى وذلك بالإجراءات الاحترازية المتبعة .

و شارك كريم بامبو في التدريبات الجماعية للفريق عقب أتمام أنضمامة من فريق الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.