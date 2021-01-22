شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: بواليا كان هيلعب فى السودان و"حضن" قفشة فرحنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم شطة، نجم الأهلى الأسبق، أن والتر بواليا لاعب الفريق الجديد، كان من المقرر أن ينضم الى أحد الأندية في السودان، وتواصل معى أحد الأفراد فى هذا الشأن لكن انضمامه للأهلى جاء في سرية وسرعة.

وقال شطة، في تصريحات لقناة الأهلى: "بواليا كنت عاوز أوديه السودان وجاله ناس كانوا عاوزينه عن طريقى، لكنه انضم للأهلى بسرعة وسرية".

وأضاف أن بواليا يحتاج إلى توظيفه بطريقة صحيحة من المدرب، خاصة أنه دخل في روح الفريق، ولم يغضب من الدكة، وهو ما ظهر بعد تسجيل قفشة للهدف، حيث قام باحتضان أفشة، وهو ما أسعدنى لأن الحضن عكس اندماجه مع الفريق، وتمنى أن يدفع به المدير الفني مهما كانت المغامرة من ذلك.

وأهدر والتر بواليا لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بتغلب الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.