شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف موعد وصول البطاقة الدولية لمهاجمه الجديد كاريكارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، موعد وصول البطاقة الدولية لمهاجم الفريق البترولى الجديد، الغاني كوامي كاريكاري خاصة بعد الإنباء التي أثيرت خلال اليومين الماضيين بشأن وجود أزمة حول بطاقة اللاعب.

أكد عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة فريقه إنهت كل الإجراءات المتعلقة بوصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب موضحا أنها ستصل خلال 48 ساعة وسيكون من حق اللاعب المشاركة في المباريات بصورة عادية.

تابع مدير الكرة بإنبي أن الغاني كوامي كاريكاري يشارك في تدريبات الفريق البترولى بصورة طبيعية ويحاول حلمى طولان المدير الفني تجهير اللاعب ليكون جاهزا في للمشاركة في مباريات الدوري المصري في أي وقت.

أعلن نادي إنبي تعاقده مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ 28 عام بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلي القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب وأستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.