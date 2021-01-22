شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ومباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز

تقام مباراة سموحة وبيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الطلائع والإنتاج الحربى

تقام مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 8مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.