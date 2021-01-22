شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: موسيمانى عنيد ومتكبر وبواليا هيشيط بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك سوء استخدام لمهارات وقدرات مهاجما النادي الأهلي، والتر بواليا ومحمد شريف، وسوء توظيف لهما في الوقت المناسب، بسبب عند وتكبر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وقال شلبي عبر برنامج "مساء أون تايم": موسيماني شخصيته فيها عند وكبر، موسيماني تعامل مع بواليا تعامل سيدة المنزل مع الأرز، على النار على والتر بواليا، شارك في جميع المباريات منذ قدومه، ووضع طبيعي عندما يأتي إلى نادي بحجم الأهلي ويلعب مكان هدافه سيشعر بضغط رهيب، وبالتالي لم يحسن موسيماني اختيار الوقت للدفع ببواليا.

أضاف: كان يجب اللعب بشريف وبعد ضمان الفوز يمكن الدفع ببواليا، في هذه الحالة كنت ستكسب ثقة محمد شريف، وستمنح الفرصة لوالتر بواليا بدون ضغط ودون أن تحمله ثقل التيشرت الأحمر، أنت بحجر واحد خسرت لاعبين.

واصل: انا أفهم أحياناً بعض المدربين يريدون إثبات " أنا صح وكل الناس غلط"، بواليا صفقة عظيمة ولكنه يحتاج طباخ صح، مش يتحط على النار ويتحرق.

استكمل: في الشوط الأول لمباراة المقاولون الأهلي لم يهدف رغم الفرص، وكان هناك فرصة سهلة لبواليا أظهرت أن اللاعب يتمنى تسجيل هدف ليسترد إحساسه بالثقة أمام الجماهير، لكن الأقدام المهتزة لا تعرف الطريق إلى المرمى.

واختتم: حسين الشحات لاعب كبير، ولكنه لم يستعيد 50 أو 60% من مستواه منذ عودته بعد عملية الفتاق، لماذا يصر على الدفع به أساسي، وفي المقابل لديك طاهر محمد طاهر، أنت أجبرت شريف الهداف على الجلوس على الدكة لماذا لا يجلس الشحات، من امتى الأهلي يستقبل كل هذه الأهداف، الجزء الهجومي لم يكن متواجد وكان به قصور شديد.