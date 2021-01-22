شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المقاولون.. قمصان: الفوز فى الشوط الثانى يحسب لنا ولم نفتح ملف المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، مدرب فريق الأهلى، أن نتيجة المسحة التى خضع لها أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت إيجابية، موضحا أن الفوز على المقاولون العرب فى الشوط الثانى يعتبر مؤشرا جيدا ويحسب للفريق والجهاز الفنى وليس نقطة سلبية ضدهم.

وتابع فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن الجهاز الفنى دفع بجميع اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية فى الشوط الثانى حتى تحقق الفوز بنتيجة 3-2، لافتا إلى أن الجهاز الفنى يفكر فى الدورى العام ولم يفتح ملف مونديال الأندية.

فى السياق ذاته، كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لاحت له العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2، قائلا: "كان لنا فرص بالشوط الأول، وأهدرناها والمقاولون أتيحت له فرصتين سجل منهما هدفين".

وقال، خلال المؤتمر الصحفي، إنه خلال مباراة البنك الأهلي الماضية، لاحت لنا فرص في أول ربع ساعة ولم نستغلها وهو ما تكرر في مباراة المقاولون، مؤكدا أن الأهلي يستمتع أن يكون تحت ضغط، وفي المباريات المفتوحة عندما يكون لنا فرص لتسجيل أهداف لا نستغلها والوضع خطر لانه في بعض الأحيان قد لا نستطيع العودة للمباراة.

وشدد: "الشيء الإيجابي هي الروح العالية من اللاعبين وهذه هي روح الأهلي وروح الفانلة الحمراء، ولم أنفعل منذ قدومي للقاهرة كما انفعلت وتعصبت اليوم، بسبب الأداء الذي كنا عليه في الشوط الأول من مباراة المقاولون".

تابع: لا بد أن أشيد بالجهاز الفني المعاون لي واخذنا قرارات غريبة في تغيير خطة المباراة ولكنها كانت إيجابية، وفي الشوط الثاني غيرت الخطة ولم يكن هناك وقت كافي وكنا نعدل الخطة مع مرور الوقت ليكون الفريق اكثر فاعلية.

وأردف موسيمانى: أعدت قفشة لمركز رقم 8 ولعبنا بثنائي هجومي هما مروان ومحمد شريف، واللاعبين الذين شاركوا أحرزوا هدفين من ثلاثة وبعد تسجيل الهدف الثالث غيرنا طريقة المباراة ولعبنا بثلاثي دفاعي وتحولت الطريقة إلى 3 / 4 /3 ولعب حمدي فتحي خلف خط الدفاع، قبل أن أغير طريقة اللعب والاعتماد على رباعي في الخط الخلفي بعد تسجيل الهدف الثالث.

وأضاف أن علي لطفي لم يكن سيئا في مباراة المقاولون، والهدفين الذين سكنوا شباكه لا يسأل عنهم، ولم يكونوا خطأ منه وهذا جزء من كرة القدم.