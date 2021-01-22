شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة سموحة وبيراميدز.. والحنفى للطلائع والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز اليوم الجمعة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى المصرى، بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى وتقام المباراتان فى تمام الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة.

ورفضت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، طلب نادى بيراميدز بتعيين حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى يوم 26 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي فى إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مسئولو اللجنة الثلاثية أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراتىّ الأهلى والزمالك فى الدورى ذهابا وإيابا كما هو متفق عليه، رافضين فتح الباب أمام استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى.

وتقدم نادي بيراميدز بشكل رسمي بطلب إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام النادي الأهلي، وأوضح بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.

وشدد النادي السماوى في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.