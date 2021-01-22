شكرا لقرائتكم خبر عن Ahly .. الشوط الأول لغز يطارد الجنوب أفريقى موسيماني مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي الصيام في الشوط الأول للمباراة السادسة هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية أمام المقاولون، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة جديدة قرر الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تصعيبها على نفسه بالدوري المصري، وذلك أمام المقاولون.

ويعيش الأهلي مع مدربه موسيماني لغزا اسمه الشوط الأول، فمنذ انطلاق الدوري لا يظهر الفريق الأحمر بمستوى جيد في الأشواط الأولى من المباريات، بعدما خاض الفريق 8 جولات حتى الآن بالمسابقة المحلية.

وسجل الأهلي مع موسيمانى في الدوري 19 هدفا، منها هدفان فقط في الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، وبقية أهدافه يحرزها في الشوط الثاني.

وأنهى الأهلي 4 مباريات من الـ8 التي خاضها بالدوري متعادلا سلبيا في الشوط الأول، بالإضافة لمباراة خامسة أنهى شوطها الأول خاسرا بهدفين أمام المقاولون، وفقد الفريق 4 نقاط بتعادلين سلبيين أمام البنك الأهلي وقبله وادي دجلة بعد أداء سيئ معتاد في الشوط الأول وأداء متسرع في الشوط الثاني.

وخالف موسيماني تلك الظاهرة التي بدأ بها مسيرته مع الأهلي، وهي الأهداف المبكرة، منذ ثاني مباراة له أمام إنبي في دوري الموسم الماضي، ثم أمام الرجاء المغربي (ذهابا وإيابا) وأمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، لكن مع بداية الموسم الجديد بات الأهلي يتأخر في إحراز الأهداف.

وبدا الأمر في الفترة الأخيرة وكأن موسيماني نسي أن المباراة مدتها 90 دقيقة، وبات يركز كل جهوده على تقديم كل شيء في الشوط الثاني فقط من أجل تحقيق الفوز.