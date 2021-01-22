شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الأهلى قادر على تخطى الدحيل والبايرن.. وعندنا 12 لاعبا "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندري، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الاتحاد ارتفع إلى 12 لاعبا بعد المسحة التي أجراها الفريق.

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة: "نتيجة مسحة كورونا أظهرت إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الـ6 لاعبين الذين يعانون من الفيروس والتي تسببت في تأجيل مباراة إنبى، وإجمالي الإصابات بكورونا 12 إصابة وكل اللاعبين يخضعون وفقا للبرتوكول قضاء 14 يوما، ولازم اللاعيبه دى تعمل فترة إعداد من جديد في الموضوع صعب جدا".

وأضاف حسام حسن: "متفائل جدا بمستقبل الفريق، لعبنا 6 مباريات منها 5 لقاءات خارج ملعبنا ومفيش فريق لعب بره ملعبهم زى الاتحاد، والاتحاد يعانى منذ 3 مواسم وكل موسم بيعقد في الدورى على آخر مباراة، فإحنا بنحاول نرتب الدنيا ونجهز الفريق ولكن الظروف صعبة جدا ومش لاقي حل واتحاد الكرة الله يكون في عونه.. وراضى جدا على اللاعبين الموجودين في زعيم الثغر".

وتابع حسام حسن: "سعيد جدا بالتعامل مع شخصية كبيرة زى محمد مصيلحى، ونفسى أعمل فريق قوى زى ما عملت للمصرى الذى أصبح ماشى بشكل تمام بفضل تأسيسى للفريق منذ فترة".

وأوضح مدرب الاتحاد: "سيسيه وعمار حمدى متألقين من 3 سنوات، لكن الناس مشافتش أنه حلوين غير لما أنا مسكت الاتحاد، ووجودى أظهر حلاوة وقوى سيسيه وعمار، ولن أقف أمام مصلحة أي لاعب ورأيى فنى فقط ولست صاحب القرار".

وأضف حسام حسن: "عمر الأهلى ما وقف على لاعب ولا مدرب، وبكون سعيد لما بشوف مدرب أجنبى في مصر علشان نستفيد منه ويضيف للكرة المصرية، وأنا بحب جدا موسيمانى لأنه مدرب محترم وبقدره جدا وحقق طفرة مع صن داونز وحظه حلو أنه جه نادى كبير هيقدر يظهره بشكل كبير، وإبراهيم لما تكلم عن أي مدرب يحقق بطولات مع الأهلى كان يقصد تعظيم النادى الأهلى ولم يقلل من شأن موسيمانى".

وتابع حسام حسن: "الأهلى في حالة معنوية كبيرة ومحتاج فقط التوفيق من الجهاز الفني لاختيار اللاعبين والتشكيل المناسب لأن مونديال الأندية لا تتحمل أي أخطاء والمدرب عليه دور كبير ولازم يكون قارئ المباراة بشكل جيد والتعامل مع المتغيرات التي تحدث خلال المباراة".

وأضاف حسام حسن: "النادى الأهلى كبير بلاعبيه وإدارته وجمهوره، ومع احترامى للدحيل القطرى، الأهلى أكثر حظوظا لمواجهة بايرن ميونخ بنسبة 70%، ومباراة البايرن نعمل نتيجة كويسة ونتخطى البايرن ودائما الأهلى حاضر في المواقف الصعبة".

ووقال حسام حسن: "من وجهة نظرى طريقة الدفع بوالتر بواليا كانت صعبة، كان لازم يخش مع الفريق بشكل تدريجي وكان لابد من البدء بمحمد شريف وإعطائه الثقة له وتثبيت أقدامه لأنه لاعب مؤثر جدا في أي وقت في المباراة".

واختتم مدرب الاتحاد: "مصطفى محمد عليه التركيز في الملعب فقط والاستماع لأساطير الزمالك الكبار المتواجدين حاليا في الإدارة ومع الاجتهاد هيجيله عروض كتير في المستقبل".