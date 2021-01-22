شكرا لقرائتكم خبر عن وشم "الأسرة التى اخترناها" بالعربى يزين ذراع لاعب أوروجواى لكرة اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم جابرييل ألمادا، لاعب منتخب أوروجواى لكرة اليد، المشارك فى بطولة العالم لكرة اليد التى تقام حاليا فى مصر، عن الوشم الذى يزين به ذراعه، حيث كانت المفاجأة هو كتابة جملة "الأسرة التى اخترناها" باللغة العربية، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره البولندى.





ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر إنستجرام، مقطع فيديو لاستعراض اللاعب للوشم، أتبعها قائلا: "الأسرة التى اخترناها.. ذراع الأوروجوايانى جابرييل ألمادا تتزين بكلمات عربية".

وانتهت مباراة المنتخب البولندى أمام نظيره منتخب أوروجواى، فى إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسى ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بفوز المنتخب البولندى بنتيجة 16/30.



ألمادا

وأقيمت المبارة، مساء الخميس، فى صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وأدارها تحكيمياً الطاقم الجزائرى المكون من يوسف للخيرى وسيد على حميدى، وحصل سايكو سيزمون لاعب المنتخب البولندى على لقب رجل المباراة. بهذه النتيجة يرفع المنتخب البولندى رصيده من النقاط الى 4 نقاط بينما يبقى المنتخب الأورجوانى بلا نقاط.