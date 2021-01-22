شكرا لقرائتكم خبر عن بالتليفون والتظبيط مش باللوائح والقوانين.. خالد الغندور مهاجما تخفيف عقوبة محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور على تحفيف عقوبة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، بعد الواقعة التى حدثت بين حارس القلعة الحمراء والحكم محمد سلامة ميدو، عقب مباراة البنك الأهلى، فى الجولة الماضية من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، قائلا: "أقسم بالله إن ما حدث مع الشناوى ليس له علاقة باللوائح ولكن بالتليفون والتظبيط".

وقال الغندور، خلال تقديمه لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك، إن ما حدث من تخفيف عقوبة محمد الشناوى من أجل الأهلى لأنه مقبل على مباريات قوية بيراميدز وسموحة وغيرها، منتقدا انعدام العدالة فى القرارات.

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك فى المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

ووجه الغندور رسالة إلى جماهير الزمالك قائلا: "افرحوا بلاعبيكم الذى يكسبون بعرقهم ومجهودهم عندنا اللاعب لو شد سماعة الحكم يتم إيقافه 6 مباريات كل شيء يطبق علينا دون محسوبيات وما عندناش تظبيط بالتليفون".