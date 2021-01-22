شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سبورتنج لشبونة: ماريتيمو دمر محمد إبراهيم وشيكابالا فشل فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ليونيل بونيتش المدير الفني لسبورتنج لشبونة والاتحاد السكندري سابقًا على تجربة إحتراف محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا حاليًا في الدوري البرتغالي قائلا "محمد إبراهيم لاعب جيد جدًا ويمتلك إمكانيات وقدرات فنية كبيرة واللاعبون المصريون لديهم مشكلة في التأقلم بالدوريات الأوروبية ولكن محمد إبراهيم لو كمل في ماريتيمو البرتغالى كان هيبقى في حتة تانية خالص ولكن رئيس النادي كان صعب جدًا".

وأوضح ليونيل بونيتش خلال تصريحات تلفزيونية على تجربة إحتراف محمد عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك في الدوري البرتغالي قائلا "شيكابالا لاعب كبير ولديه إمكانيات كبيرة للغاية لمن خلال تسديداته ومهاراته ولكن و شيكابالا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى وقت من أجل التأقلم في البلد التي يعيش بها وتأقلم مع المدرب واللاعبين لذلك فهو لم يوفق".

وأشار ليونيل بونيتش إن فترة تواجده في الاتحاد السكندري كانت مهمة بالنسبة له موضحًا أنه واجه بعض الصعوبات التي أثرت على مشواره مع النادي السكندري قائلا "يوسف أوباما هو أبرز وأهم اللاعبين الذين ضربتهم في الاتحاد السكندري وفي مصر و أوباما لاعب قادرعلى صناعة الفارق دائمًا ويشكل خطر مستمر على الخصم".