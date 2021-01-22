شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد المقاولون.. ريمونتادا وسداسية وإصابة الحارس أحداث لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهلى ضد المقاولون ..دائما ما تشهد المباريات التي تجمع فريق الأهلى مع نظيره المقاولون العرب ، أحداث لا يمكن أن تنساها الجماهير ، خاصة وإنها تكون شاهدة على كتابة التاريخ بين الفريقين .

الاهلى ضد المقاولون ..ريمونتادا للاحمر

والتقى الأهلى مع المقاولون فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، و انتهت المباراة بنتيجة 3\2 ، في ريمونتادا مثيرة، حيث تقدم المقاولون على الفريق الأحمر خلال الشوط الاول ، و لكن الشوط الثانى شهد تألق و اختلاف في أداء لاعبى الأهلى ، والذى غير النتيجة لصالحه ، بتسجيل طاهر محمد طاهر هدف في مرمى فريقه السابق ، من تسديدة قوية ، ثم أحرز محمد شريف الهدق الثانى وتعادل لفريقه ، ولم يهدأ الفريق الأحمر غلا بعد الفوز ، حيث لم يكتف بالتعادل ، فسجل مدى أفشة هدف التقدم للاهلى معلنا الفوز على ذئاب الجبل

تشكيل الأهلى ضد المقاولون

وخاض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات ، والتر بواليا ومحمود كهربا ، البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، وشهدت المباراة إستبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف.

الاهلى ضد المقاولون ..السداسية أكبر نتيجة

وسبق للأهلى أن واجه مواقفة كثيرة في مواجهاته مع المقاولون مثل الفوز بسداسية منها 3 أهداف بتوقيع أحمد بلال، عام 2002 ، و التي انتهت بفوز الأهلى بسداسية مقابل هدفين للمقاولون .وهى أكبر نتيجة حققها الأهلى أمام المقاولون .

الاهلى ضد المقاولون ..اصابة حارس الأحمر

أصيب امير عبد الحميد حارس الاهلى في مباراة الفريقين ببطولة كأس مصر 2003 ، وكان المديرالفنى قد استنفذ كل التغييرات فتم اللجوء الى شادى محمد لاعب الاهلى ، ليقف حارس مرمى بدلا من حارس الأحمر