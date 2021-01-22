شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا مانع من تقديم مصر طلب استضافة نهائى دورى الأبطال الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، انه لا يوجد مانع من تقدم مصر بطلب رسمى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لإستضافة نهائى دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، قائلا فى تصريحات مع الاعلامى أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورت 1، أن الدولة المصرية وضعت حجر الأساس ولديها بنية تحتية قوية ومتطورة وبالتالى تستطيع أن تستضيف وتنظم أى حدث رياضى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب التقدم للدول الراغبة في استضافة لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومسابقة الكونفدرالية للموسم الحالي 2020 / 2021، مشددًا على انتهاء الموعد يوم 26 فبراير المقبل.

وأكد "كاف" أن الدول الراغبة في استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية عليها التقدم بملف رسمي يتضمن الملاعب الرئيسية والفرعية الخاصة للتدريب، وترتيبات الإقامة، والضمانات الطبية والحكومية قبل الموعد النهائي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 10 يوليو المقبل، فيما يقام نهائي دوري الأبطال في 17 يوليو القادم.

وسبق ان استضافة مصر نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والذي حصل خلالها المارد الأحمر على لقبه التاسع، بينما أقيمت مباراة نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وبيراميدز بمدينة الرباط المغربية.

وكشف الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، أن هناك تواصل دائم مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مستقبل اتحاد الكرة خاصة وأن اللجنة الحالية عملها ينتهى فى 31 يناير الجارى، قائلا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1 مع الاعلامى أحمد شوبير:" حريصون على عدم الضرر بالكرة المصرية وتجنيبها أى مخاطر، لذا نتابع الموقف مع الفيفا وسنتخذ القرار الذى يحافظ على مستقبل الكرة المصرية".

تابع وزير الرياضة أن هناك تعديلات ستتم على قانون الرياضة الجديد بما لا يتعارض مع الهيئات الرياضية الدولية، محذرا فى نفس الوقت من اى تعديل على لائحة اتحاد الكرة الجديدة دون الرجوع للجمعية العمومية.

وتطرق وزير الرياضة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة بنادى الجزيرة واحتفالية "التورتة الجنسية"، وقال إن ما حدث غير مقبول ونتواصل مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وادارة النادى لمعرفة ما تم التوصل اليه من خلال التحقيقات.

وكشف مصدر مسئول فى نادى الجزيرة أن مجلس إدارة النادى سيقوم بتحديد عقوبة العضوات المتورطات فى فضيحة التورتة والحلوى الجنسية وفقا لتوصية اللجنة القانونية بالنادي التى مثل أمامها العضوات المتورطات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادى الجزيرة للاتفاق على القرار النهائي على أن يتم رفع تقرير إلى اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة الرياضة للتحقيق فى الأزمة، وبعد موافقة لجنة الوزارة يقوم النادى بإعلان العقوبة، وكشف المصدر أنه سيتم إخطار لجنة الوزارة بكافة المستجدات فى ظل اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأمر والتوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات.