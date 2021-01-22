شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الخميس 21 / 1 / 2021 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم الخميس 21 / 1 / 2021 إقامة 7 مباريات من الجولة الأولى من الدور الرئيسي من بطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27 مصر 2021.

إسبانيا تحقق الفوز على ألمانيا 32 / 28 بمونديال اليد

حقق المنتخب الإسباني لكرة اليد فوزا مثيرا أمام المانيا بنتيجة 32-28 فى أولى جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفعاليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.



إسبانيا والمانيا

المجر تواصل صدراة المجموعة الأولى بالفوز على البرازيل بمونديال اليد

نجح منتخب المجر فى مواصلة صدارته للمجموعة الأولى في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 مصر 2021، بعد افتتاح مشواره بالفوز على البرازيل بنتيجة 29-23 ضمن مباريات الجولة الأولى.

المجر والبرازيل

الدنماراك تفوز على قطر 32 | 23 بمونديال اليد

فاز منتخب الدنمارك على نظيره القطرى بنتيجة 32/23 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الثانيك بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الحالى.

الدنمارك وقطر

كرواتيا تفوز على البحرين 28 _ 18 بمونديال اليد

حقق منتخب كرواتيا، فوزاً هاماً على منتخب البحرين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 28 - 18.

كرواتيا والبحرين

بولندا تفوز على أوروجواى بالدور الرئيسى من مونديال اليد

انتهت مباراة المنتخب بولندي أمام أوروجواى في اطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بفوز المنتخب البولندي بنتيجة 16/30.

بولندا اواوجواي

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره اليابانى بنتيجة 28/24 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.