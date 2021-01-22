شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتواصل مع فيفا لتجنيب الكرة المصرية أى عقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، أن هناك تواصل دائم مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مستقبل اتحاد الكرة خاصة وأن اللجنة الحالية عملها ينتهى فى 31 يناير الجارى، قائلا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1 مع الاعلامى أحمد شوبير:" حريصون على عدم الضرر بالكرة المصرية وتجنيبها أى مخاطر، لذا نتابع الموقف مع الفيفا وسنتخذ القرار الذى يحافظ على مستقبل الكرة المصرية".

تابع وزير الرياضة أن هناك تعديلات ستتم على قانون الرياضة الجديد بما لا يتعارض مع الهيئات الرياضية الدولية، محذرا فى نفس الوقت من اى تعديل على لائحة اتحاد الكرة الجديدة دون الرجوع للجمعية العمومية.

وتطرق وزير الرياضة إلى الأزمة الأخيرة الخاصة بنادى الجزيرة واحتفالية "التورتة الجنسية"، وقال إن ما حدث غير مقبول ونتواصل مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وادارة النادى لمعرفة ما تم التوصل اليه من خلال التحقيقات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادى الجزيرة للاتفاق على القرار النهائي على أن يتم رفع تقرير إلى اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة الرياضة للتحقيق فى الأزمة، وبعد موافقة لجنة الوزارة يقوم النادى بإعلان العقوبة، وكشف المصدر أنه سيتم إخطار لجنة الوزارة بكافة المستجدات فى ظل اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأمر والتوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات.