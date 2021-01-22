شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند أسطورة مصرية فى عالم كرة اليد وهداف الفراعنة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد سند ، نجم منتخب مصر لكرة اليد، من أبرز لاعبين الفراعنة خلال مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى مصر، عقب تحقيق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا الفوز على نظيره الروسى بنتيجة 28 _ 23 أول أمس فى أولى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر اليوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد المقبل فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساءً .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهله مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثانى مواجهاته، حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط والاتحاد الروسى بـ 3 نقاط ومصر نقطتين وسلوفينيا مثلها وبيلاروسيا بنقطة ومقدونيا دون نقاط، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة والثامنة.

محمد سند يعد هداف منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال.

أكثر اللاعبين المشاركين فى الثلاث لقاءات يحيى الدرع الذى شارك فى ثلاث لقاءات بمجموع دقائق 136 دقيقه احرز خلالها 10 أهداف من 12 تصويبة بنسبة 83%.

أكثر اللاعبين تسجيلا اللاعب محمد سند الذى أحرز 17 هدفا من 19 تصويبة بنسبة 89%.

منتخب مصر أحرز 96 هدفا من إجمالى تصويبات 130 تصويبة بنسبه 74%، ويتميز بالاختراقات، حيث أحرز 23 هدفا من الاختراق و19 هجمة سريعة و17 هدفا من الـ 6 أمتار، و15 هدفا من تصويبات الـ9 أمتار و14 هدفا من الأجنحة.

وقرر محمد سند مقاطعة جميع مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا فى مصر حتى 31 يناير الجارى.

وقال محمد سند فى تصريحات تليفزيونية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وقد تسبب بعض المشاكل لمنتخب مصر حال تركيز اللاعبين مع تفاعل الجماهير، مؤكداً أن البطولة تقام بدون حضور جماهيرى، موضحًا أن المنتخب المصرى تركيزه كله على إسعاد مشجعيه ببطولة العالم وتحقيق إنجاز تاريخى.