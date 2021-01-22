شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المقاولون .. والتر بواليا لغز جديد يعيد شبح "فنكوش" الأجانب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد شبح "فنكوش" الأجانب ليطارد النادى الأهلى من جديد، متمثلا في الكونغولى والتر بواليا، الذى تعاقد معه الأحمر أملا في حل أزمة الهجوم، وتشكيل خط أمامى قوي يساهم في زيادة قوة وصلابة أبناء التتش، للمنافسة على البطولات والألقاب ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى سفن مسئولى القلعة الحمراء، حيث سرعان ما توقفت العجلة التهديفية للاعب بعدما كان فى صدارة الهدافين مع الجونة فريقه السابق.

والتر بواليا خطف الأنطار ونال إعجاب محللى ونقاد اللعبة، منذ انصمامه إلى الدوري المصرى عبر بوابة الجونة، خصوصا بعد سحبه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار، بعدما خاض اللاعب 30 مباراة مع الفريق الساحلى، فى الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع واحدا بمجموع 1421 دقيقة، وشارك بالموسم الحالى مع الجونة فى 5 مباريات فقط نجح في تسجيل 3 أهداف بمجموع 450 دقيقة قبل أن ينتقل إلى القلعة الحمراء وتتوقف عجلة التهديف بعد المشاركة في 5 مباريات.

الأهلى تعاقد مع بواليا لتدعيم الخط الأمامى لمدة 4 مواسم تبدأ مطلع 2021، بعد أن توسم مسئولو الأهلى خيرا في أن يكون اللاعب إضافة كبيرة للقلعة الحمراء لما يملكه قدرات عالية على المستوى البدني والفني، من حيث السرعة والمهارة والقدرة على استغلال المساحات في دفاع المنافسين، إلى جانب اللعب تحت ضغط لتأتى السفن بما لا تشتهى سفن مسئولي القلعة الحمراء بعد غياب اللاعب عن التهديف رغم مشاركته في 5 مباريات.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية على الأفارقة الذين انخدع فيهم الأهلى ويخشى المسئولين من أن يسير بواليا على طريقهم..

عاش الإيفواري أوسو كونان حالة من التألق ضمن صفوف مصر المقاصة، الأمر الذي جذب أنظار الأهلي إليه لضمه، لكنه سرعان ما تحول لشبح، ولم يستفد منه الفريق الأحمر، بعدما شارك في 5 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ضم الأهلي يجيري آباي؛ لكن لأسباب غير معلومة، فسخ مسؤولو الفريق الأحمر التعاقد مع اللاعب دون لعب دقيقة واحدة والطريف في الأمر أن الأهلي دخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب بعد تألقه بعد الرحيل.

في صفقة أفريقية جديدة، حصل الأهلي على توقيع الليبيري فرانيسي دوي فوركي، لكنه كسابقيه فشل في حجز مكان بالتشكيل الأساسي، ضمن تشكيل المارد الأحمر وسجل فرانيس مع الأهلي 5 أهداف في موسمين، بالرغم من الدعم الذي كان يلقاه في ذلك الوقت من المدرب حسام البدري.

تعاقد الأهلي موسم 2013 مع الإثيوبي صلاح الدين سعيد، بعد تألقه مع منتخب بلاده بتصفيات أمم أفريقيا والمونديال، كذلك دخوله ضمن القائمة الأولية المرشحة لأفضل لاعب في القارة والإثيوبي حصل على الفرصة كاملة مع المدرب الإسباني جاريدو؛ لكنه فشل في استغلال الأمر وقدم مستوى باهتًا للغاية، وسجل مع الأهلي 4 أهداف فقط.

يأتي الدور على الغاني جون أنطوي، والذي تألق مع الإسماعيلي وكان من أبرز نجوم الفريق، ليرحل بعدها للشباب السعودي ويعود للأهلي مجددًا، لكن هذه المرة ظهر بشكل متواضعًا للغاية ورحل للمقاصة على سبيل الإعارة في هذا الموسم قبل أن يستقر به الحال في بيراميدز والقائمة هنا على سبيل المثال لا الحصر.