شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال مديرا فنيا لدجلة خلفا لليونانى بابا فاسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى وادي دجلة، على تعيين عبد الباقى جمال على رأس القيادة الفنية لفريق الغزلان، خلفا لليوناني بابا فاسيلو، الذى أعلن مسئولو الفريق الدجلاوى إقالته بعد الخسارة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

ويسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادى وادى دجلة للاعتماد على عبد الباقى جمال فى المباريات القادمة ولا يقتصر تعيينه على اللقاء القادم فقط المقرر أمام الجونة يوم الأحد 24 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدور الممتاز، كما أن هناك نية لاستمرار الجهاز الفنى دون إجراء تغيرات جديدة عليه.

وكتبت الصفحة الرسمية لدجلة فى وقت سابق : "رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وخسر وادى دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثامنة للدوري ليقبع فى المركز السادس عشر برصيد ست نقاط سجل أهداف المصري كل من أوستن أموتو، وكاسينجو كازادي، وأحمد رفعت فيما سجل هدف دجلة إيزاهاكو ياكوبو.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري والانتصار الـ10 في 17 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، كما أنهما تعادلا 5 مرات وخسر المصري مرتين.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمصري هذا الموسم كما أن الفريق تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة في الجولة الماضية من الزمالك.