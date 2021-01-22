شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: الملاعب مشكلة تواجه الأهلى فى أفريقيا لكنه سيتصدر مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم شطة، نجم الأهلى السابق، إن وصول المريخ السودانى إلى دورى أبطال أفريقيا، يعنى أن الفريق خاض مباريات صعبة للوصول إلى هذا المكان فى البطولة.

وأضاف شطة أن هناك ملاعب ستمثل مشكلة أمام الأهلى فى مبارياته بدورى أبطال أفريقيا، مقارنة باستادات مصر التى حصلت على موافقات الاتحاد الأفريقى بإقامة مباريات عليها، لأنها ملاب جيدة، ومجهزة لاستضافة المباريات وصالحة للعب عليها.

وعن مجموعة الأهلى قال شطة إن الأحمر لديه فرصة أن يكون على قمة مجموعته، فى ظل قدراته الفنية، وقوة لاعبيه، وحالة وصوله إلى النقطة 10 سيتأهل للدور التالى، ولكن فى المقابل سيمبا التنزانى لديه خبرة إلا أن الفريق لم يحقق أي بطولة هذ الموسم سوى الكأس، وآخر دورى تحقق عام 2017، وبالانتقال الى المريخ السودانى فهو متصدر الدورى، وفريق قوى وينال دعم من مجلس إدارته.

وتطرق نجم الأهلى السابق عن على معلول وأدائه مع القلعة الحمراء فى المباريات، والذى وصفه أنه يتميز بالأداء الثابت، فلم نجد معلول يضعف مستواه فى أى مباراة، بل أنه يٌعد أفضل من لعب فى هذا المركز خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ 15 عاما لم يأت لاعب فى مثل مستواه.