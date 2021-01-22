شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات مجنونة للاعبى الكونغو بعد الفوز على أنجولا بمونديال اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالات هيستيرية ورقصات مجنونة للاعبى منتخب الكونغو، لكرة اليد، بقيادة النجم العملاق جاوتيير مفيومبى تيرى، بعد الفوز الذى حققوه على منتخب أنجولا، فى البطولة 27 لكأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا فى مصر.

ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، احتفالات منتخب الكونغو بهذا الفوز، داخل الصالة المغطاة، ووصفها بالاحتفال الأنيق.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره أنجولا بنتيجة 32 - 31، فى افتتاح لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، التى أقيمت مساء الخميس.

انتهى الشوط الأول بتقدم "الفهود" بنتيجة 15 -13، قبل أن يعدل منتخب الكونغو الديمقراطية من أوضاعه ويحقق الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثانى فى اللقاء الذى أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

بهذه النتيجة حصدت الكونغو الديمقراطية على أول نقطتين فى المجموعة الأولى بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد أنجولا بدون نقاط.

وحصل فيريرا إدفالدو لاعب المنتخب الأنجولى على جائزة أفضل لاعب فى المباراة بعد الأداء الرائع الذى ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ 8 أهداف.

ومن المقرر، أن يلتقى منتخب الكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل مع نظيره التونسي، فيما يحصل المنتخب الأنجولى على راحة بعد انسحاب منتخب كاب فيردى.