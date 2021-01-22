شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحتفل بأول مران لمصطفى فتحى: الفرسة الشقية فى تدريبات الموج الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لنادى سموحة بمشاركة النجم مصطفى فتحى، المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من نادى الزمالك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فى تدريبات الفريق الجماعية للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق.



مصطفى فتحى

ونشر حساب النادى الرسمى عبر تويتر صورة لفتحى من التدريبات، أتبعها قائلا: "الفرسة الشقية مصطفى فتحى من تدريبات الموج الأزرق".





وشارك مصطفى فتحى، الوافد الجديد لسموحة، فى التدريبات الجماعية لفريقه الجديد لأول مرة، بعدما خضع لبرنامج بدنى لرفع معدل اللياقة البدنية له تمهيدا للدفع به فى المباريات القادمة، خاصة وأن الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى يعول عليه الكثير فى تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى فى انخراط مصطفى فتحى فى التدريبات الجماعية سريعا مع لاعبيه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده حتى يكون أكبر تعويض عن رحيل ناصر ماهر للأهلى والذى يبحث المدير الفنى عن بديل له خلال الفترة الماضية ووجد ضالته فى استعارة صانع ألعاب الزمالك.

واستقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق اليوم بـ 20 لاعبا لموقعة بيراميدز، بالأسبوع الثامن والمقرر لها غدا الثانية والنصف ظهرا، على ملعب إستاد الإسكندرية، وضمت لأول مرة مصطفى فتحى الوافد الجديد من الزمالك على سبيل الإعارة وأيضا الهانى سليمان بعد الاطمئنان عليه بعد اصابته فى المباراة الماضية.

واللاعبون هم: الهانى سليمان، عمر صلاح فى حراسة المرمى.. خط الظهر رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى، أحمد جمال، أطهر الطاهر.. وفى خط الوسط على غزال، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى.. وفى الهجوم حسام حسن، ديريك نسنامبى ومحمد طلعت.