شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المقاولون .. قفشة يحصل على جائزة نسر المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، عقب اختياره من قبل الجمهور نسرا لمباراة المقاولون العرب، وإحرازه هدف الفوز وحصد الثلاث نقاط.

واستعاد محمد مجدى قفشة أسطورة "القاضية ممكن" فى الأهلى، التى فعلها فى مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضى ليقود الأهلى للفوز بهدفين لهدف ويتوّج باللقب القارى، حيث عاد اللاعب للتألق مرة أخرى وسجل هدفاً قاتلاً فى مباراة المقاولون العرب اليوم فى الدورى قاد به الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة.

ونجح قفشة فى تسجيل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 81، من تسدية قوية سكنت شباك حارس المقاولون العرب لينهى صيامه منذ هدفه فى لقاء الاتحاد السكندرى يوم 1 ديسمبر الماضى، فى نصف نهائى كأس مصر، حيث أنهى اللاعب صيام 52 يوما عن التهديف بعدما سجل هدفاً مُثيراً أمام المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهاف لهدفين.

ونجح الأهلى فى تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلى we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيرى، فيما سجل ثلاثية الأهلى، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

ويرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري "مؤقتا" من الزمالك الذى سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل فى الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.



