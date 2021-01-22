وزير الرياضة: جاهزون لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر جاهزة لاستضافة نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية لموسم 2020- 2021.

وفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الباب للبلاد الراغبة في استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية المقررين في يوليو المقبل، بحد أقصى يوم 26 فبراير القادم.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "أتمنى استضافة نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية.. لدينا الاستعدادات لاستضافة كافة البطولات ونحتل رقم متقدم في الدول المستعدة لاستضافة الأحداث الكبرى.. جاهزون لأي قرار مع اتحاد الكرة".

واستضافت مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين لهدف.

وعن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، قال وزير الرياضة: "مدة لجنة الحوكمة "اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة" ينتهي دورها بنهاية الشهر الجاري.. ونتواصل مع فيفا لاتخاذ ما يلزم.. ولن نضر بالرياضة المصرية".

وأكمل: "اللجنة الخماسية كانت قد أرسلت اللائحة التي تم إعدادها للاتحاد الدولي، ولكن لم نتلق أي رد بشأنها، سنتابع الموقف مع فيفا".

واختتم وزير الرياضة: "ما حدث في نادي الجزيرة غير مقبول وليست مرآة للمجتمع الرياضي.. لدينا الكثير من الحملات التي تدافع عن المرأة وضد التحرش".