كلوب: لا يمكنني تفسير ما حدث.. ولا استطيع التعبير عن تلك اللكمة الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه في البريميرليج أمام بيرنلي بهدف نظيف على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 18 في البطولة.

وابتعد ليفربول عن صدارة مانشستر يونايتد بفارق 6 نقاط كاملة، وقد يتسع الفارق مع المتصدر إلى 7 نقاط إذا فاز مانشستر سيتي بمبارته المؤجلة أمام إيفرتون وصعد للقمة.

وفي تصريحات بعد المباراة قال كلوب :"لا يمكنني تفسير ما حدث، لقد حاولنا التسجيل وصنعنا عديد الفرص وأرسلنا كرات عرضية كثيفة، لكن في النهاية لم ننجح في التسجيل".

وخسر ليفربول لأول مرة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر أبريل 2017 عند التعرض للهزيمة أمام كريستال بالاس.

وأتم كلوب :"لا يمكنني استخدام كلمات باللغة الإنجليزية للتعبير عن هذه الخسارة، لقد تعرضنا للكمة صعبة جداً، وفي النهاية هي مسئوليتي، لكنني لا أستطيع التفسير".