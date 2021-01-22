محامي أشيمبونج: مهلة الزمالك لدفع الغرامة انتهت وننتظر عقوبات فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح روي محامي بنجامين اشيمبونج لاعب الزمالك السابق أن المهلة المسموح بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتهت، وهم الآن في انتظار العقوبات التي ستوقع على النادي ما لم يتوصلوا لحل ودي.

وقال محامي اللاعب في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "المهلة الخاص بدفع الزمالك للغرامة الموقعة لصالح اللاعب انتهت وننتظر العقوبات التي ستوقع على النادي."

وتابع: "المعتاد أن يقوم فيفا بحرمان النادي من التسجيل ثم خصم النقاط والهبوط في النهاية لكني أعتقد أن الزمالك سيحل الأمر."

وأضاف: "الزمالك لم يتواصل معنا على الإطلاق من أجل التوصل لحل ودي حول الأمر، وأيضًا الإدارة السابقة لم تحاول التواصل معنا."

وواصل: "نتمنى أن يكون هناك حل ودي للأمر، ونحن سعداء في النهاية أن اللاعب حصل على حقوقه من جانب المحكمة الرياضية."

وفرضت المحكمة الرياضية الدولية على الزمالك غرامة بقيمة 1.2 مليون دولار لصالح اشيمبونج في قضية المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب.