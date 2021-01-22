الزمالك: فريق اليد لم يحصل على مستحقاته منذ 10 أشهر.. و65 مليون لحل أزمته مع السلة والطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السمري، عضو اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك، إن ألعاب: كرة الطائرة، اليد والسلة يعانون من أزمة مستحقات متأخرة للاعبيها.

وقال السمري، خلال حلوله ضيفاً بفضائية الزمالك:"الطائرة واليد والسلة مشاكلهم واحدة، فلم يحصلوا على مستحقاتهم منذ أشهر خاصة فريق اليد الذي لم يتقاضى رواتبه منذ 10 أشهر بخلاف عدم حصوله على مكافأة الكأس، الدوري، أفريقيا والسوبر".

وتابع عضو اللجنة المؤقتة التي تُدير نادي الزمالك:"لاعبو الثلاث لعبات لم يتقاضوا مقدمات عقودهم وتُقدر في الثلاث لعبان 65 مليون جنيه بعيداً عن احتياجات فريق كرة القدم".

وأتم السمري تصريحاته بمطالبة لاعبي الفرق الثلاثة بالصبر على النادي لمدة شهر؛ حيث يوعدهم بحل الأزمة.

وعلم الخليج 365 في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقدم عشرة لاعبين داخل فريق يد نادي الزمالك، لشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة اليد من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.