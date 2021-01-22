تقرير.. تعرف على المباريات التي سيفقد الزمالك خلالها مصطفى محمد في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعتزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف لاعب الزمالك، مصطفى محمد 4 مباريات في المواجهات المقبلة له ببطولات الاتحاد الإفريقي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمع فريقه ونظيره الأهلي.

مصطفى محمد ليس اللاعب الوحيد الذي ستشمله عقوبات الاتحاد الأفريقي، حسبما علم يلاكورة، لمزيد من التفاصيل بخصوص العقوبات المنتظرة.. اضغط هنا.

ونستعرض في السطور التالية المباريات التي سيغيب خلالها مصطفى محمد عن صفوف الزمالك في دوري أبطال أفريقيا التي يُشارك بها لاعبو القلعة البيضاء.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التي أُجريت مطلع العام الجاري 2021 قد أسفرت عن وقوع الزمالك بمجموعة تضم كلاً من الترجي التونسي، مولودية الجزائر، تونجيب السنغالي.

ويأتي ترتيب المباريات التي سيغيبها مصطفى محمد عن الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر (في مصر).

الجولة الثانية أمام تونجيب (في السنغال)

الجولة الثالثة والجولة الرابعة أمام الترجي التونسي ذهاباً وإياباً.