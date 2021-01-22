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بالفيديو.. اشتباك بين لاعبي ومدربي ليفربول وبيرنلي مع صافرة الشوط الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

شهدت مباراة وبيرنلي اشتباكا بين لاعبي الفريقين، ومشادة بين المدربين يورجن كلوب المدير الفني للريدز، وشين ديتش المدير الفني لبيرنلي في الممر المؤدي لغرف الملابس.

بدأ الاشتباك بين فابينو مدافع ليفربول، وويست وورد لاعب بيرنلي، بعد اعتداء الأول عليه مع صافرة النهاية، ليشهر الحكم مايك دين بطاقة صفراء لمدافع الريدز.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد في الأسبوع الـ18 من الدوي الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحل بيرنلي في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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