كاف يستقبل طلبات استضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باب تقديم الدول لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية لموسم 2020 - 2021

وحدد الكاف في بيان له اليوم الخميس، الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستضافة مباراتي النهائي يوم 26 فبراير 2021.

ويتعين على الاتحادات الراغبة في استضافة المباراة النهائية تقديم ملف، يتضمن عدد من العناصر الرئيسية، مثل الملاعب الرئيسية والفرعية الخاصة للتدريب، وترتيبات الإقامة، والضمانات الطبية والحكومية قبل الموعد النهائي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 10 يوليو 2021، فيما يقام نهائي دوري الأبطال في 17 يوليو 2021.

وأقيم نهائيي دوري الأبطال، والكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة بهذا الشكل الموسم الماضي 2019 - 2020، تماشيا مع قرارات اللجنة التنفيذية بالكاف، حيث استضافت القاهرة مواجهة الاهلي والزمالك والتي انتهت بفوز المارد الأحمر، فيما استضافت الرباط، نهائي الكونفدرالية والتي شهدت تتويج نهضة بركان على حساب بيراميدز.