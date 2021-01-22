فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة برشلونة وكورنيا في كأس ملك اسبانيا “ثنائية مُرهقة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة برشلونة وكورنيا ضمن مباريات اليوم الخميس في الدور الـ 32 الثاني من بطولة كأس ملك اسبانيا موسم 2021/2020، والمنتهية بفوز صعب لعملاق كتالونيا بنتيجة (2/0) بعد التمديد لأشواط إضافية، بسبب تألق الحارس الصغير في السن الكبير في الأداء “جوان راميريز” خلال الوقت الأصلي، بعد تصديه لركلتي جزاء من ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبيلي.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 92 – الثانية من الشوط الإضافي الأول – إثر تصويبة صاروخية من حوالي 20 ياردة بعد تلقيه تمريرة من بيدري.

وأضاف المهاجم الدنماركي مارتن بريثوايت الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 121 – الأولى من الوقت الضائع في الشوط الإضافي الثاني – بمساعدة من المتألق “بيدري”.

وانطلقت مباراة برشلونة وجاره في إقليم كتالونيا “كورنيا” في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية. على ملعب نادي أونيو إسبورتيفا كورنيا (نيو مونسيبال دي كورنيا) الذي يتسع لـ 1500 متفرج فقط لا غير، وهو ملعب من النجيل الصناعي الرديء.

ويقبع نادي كورنيا في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة (المجموعة B) التي تضم عدة أندية كتالونية أمثال خيمناستيك وآندورا وبرشلونة ب وبادالونا ولييدا وإسبانيول ب وأولوت وبرات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق 7 نقاط عن خيمناستيك المتصدر، وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق أكاديمية لاماسيا (برشلونة ب).

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز ليصالح أنصاره بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام اتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي بنتيجة 2/3 في الأندلس، لكنه رفاق أنطوان جريزمان عانوا كثيرًا لفعل ذلك من دون الاسطورة ليونيل ميسي الذي تعرض للإيقاف مباراتين محليتين بسبب ضرب لاعب بلباو “أسيير فيلاليبري” من دون كرة خلال نهائي الكأس.

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