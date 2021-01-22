بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مدينة ليفربول.

تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي على ملعب آنفيلد روود بمدينة ليفربول في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بين سبورت 1 و2 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما ينقل هذا اللقاء المرتقبة، لا سيما من قبل عشاق مانشستر يونايتد، على قناة سكاي سبورتس البريطانية وقناة كانال بلوس البولندية وقناة سكاي سبورت إيطاليا، وقناة تي في 3 الاستونية.

يدخل ليفربول مباراة اليوم دون النجم البرتغالي “ديوجو جوتا” الذي لم يتعاف بعد من إصابة الركبة، والشيء نفسه يخص لاعب الوسط الغيني “نابي كيتا” الذي لم يتخلص من مشكلة عضلية منعته عن اللعب في المباريات الخمس الماضية.

وسيتواصل غياب ثلاثي خط الدفاع عن صفوف ليفربول “جو جوميز وفيرجيل فان دايك وكونستانتينوس تسيميكاس” لإصابات مختلفة.

وتراجع ليفربول قبل استضافة بيرنلي هذا المساء إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بسبب ثلاث تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية، ويريد المدرب الألماني يورجن كلوب إيقاف نزيف النقاط أمام أحد المتذيلين من أجل اعلان رغبته الحقيقية في الدفاع عن اللقب.

ويحتل بيرنلي المركز الـ 17 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن فولهام، ولديه مباراة مؤجلة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم

ليفربول 0-1 بيرنلي

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 18)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز، والمقامة على ملعب آنفيلد روود.

♻️ استخدم زر ريفريش لتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب.

لتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب. ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “ محمود ماهر ” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. ????‍♂️ يُدير مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الحكم الخبير “مايك دين”.

يأتيكم التشكيل الأساسي لكلا الفريقين بعد قليل..

كلوب قرر استبعاد محمد صلاح وفيرمينو من التشكيل الأساسي لليفربول للاعتماد على شاكيري وأوريجي

تشكيلة ليفربول الاساسية: أليسون بيكر – ألكسندر آرنولد – فابينيو – جويل ماتيب – آندرو روبرتسون – فينالدوم – تياجو ألكانتارا – أوكسليد تشامبرلين – شيكردان شاكيري – ساديو ماني – ديفوك أوريجي.

تشكيلة بيرنلي الاساسية: نيك بوب – تايلور – ميي – تراكوفسكي – لوتون – ويستود – برونهيل – بريدي – مكنيل – بارنز – وود.

الشوط الأول

⏰ تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بالتوقيت المحلي لإنجلترا..

1″ صافرة بداية المباراة..

1″ ليفربول على يمين الشاشة بزيه التقليدي، وبيرنلي على اليسار بالقميص الاصفر.

5″ سيطرة ميدانية للريدز في مستهل هذا المشوار..

20″ ???? بووووووووووووووووووم…أول فرصة حقيقية في المباراة، تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، أطلقها شاكيري، لكنها مرت جوار المقص الأيسر بقليل..

31″ تصووووووووووويب!! ديفوك أوريجي يجرب حظه من بعيد بتصويبة قوية بوجه القدم اليمنى، لكن كرته تذهب سهلة بين أحضان نيك بوب.

39″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم بيرنلي بارنز

43″ ???? أووووووووووووووووووه…مدافع بيرنلي “ميي” يرتكب هفوة فادحة بإعادة الكرة بشكل خاطيء إلى الخلف، ليقصها أوريجي وينفرد بالحارس نيك بوب تمامًا ويصوب بباطن القدم بشكل رائع، لكن لسوء حظه الكرة ترتطم في باطن العارضة من الداخل وتسقط خارج خط المرمى ومن ثم إلى يد الحارس..

43″ أوريجي صعبها كثيرًا على نفسه، كان يستطيع وضعها بشكل أسهل وضمانها بباطن القدم في ارتفاع مناسب بدلاً من تسديدها إلى الأعلى هكذا..

45″ ???? شجار بين لاعبي ليفربول وبيرنلي، ينتهي ببطاقة صفراء لمدافع الريدز فابينيو

نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

⏰ استراحــــــــــة

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني..

50″ ???? إصابة للاعب بيرنلي تشارلي تايلور ..

50″ ???? تبديل في بيرنلي بخروج تايلور ونزول “بيتيرس”

51″ أووووووووووووه…نيك بوب – حارس بيرنلي – ينقذ هدف مؤكد من آرنولد..

52″ ليفربول الطرف الأفضل في بداية الشوط الثاني، وبيرنلي يلعب على المرتدات ويريد التسجيل منها..

55″ محمد صلاح يبدأ عمليات الاحماء استعدادًا للمشاركة في الدقائق القادمة.. بصراحة جلوسه على الدكة كان قرار غريب من كلوب.

57″ ???? تغيير أول في صفوف ليفربول بنزول النجم المصري محمد صلاح بدلاً من ديفوك أوريجي.

58″ ???? تغيير ثان لليفربول بنزول روبرتو فيرمينو بدلاً من أوكسليد تشامبرلين.

60″ ???? أوووووووووووووووووووووووه….فينالدوم يهرب من الجميع ويتوغل في العمق الدفاعي ويمهد أمام صلاح تمريرة بينية ذكية، وصلاح يصووووووب بالقدم اليسرى على أقصى يسار الحارس نيك بوب الذي تفطن لها وأبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية..

61″ صلاح يتحسر على ضياع الفرصة السهلة..كان يستطيع وضعها بتسديدة مركونة على أقصى اليمين وليس في الزاوية الضيقة التي كان نيك بوب قريبًا منها أكثر.

65″ ???? تغيير جديد في بيرنلي بنزول “جودموندسون” بدلاً من برادي.

73″ ???? مطالبات في ليفربول باحتساب ركلة جزاء ضد بيتيرس بداعي لمس الكرة باليد داخل المنطقة، لكن تقنية الفار تنفي وجود أي ركلة جزاء..

73″ عجز ليفربول أمام الحارس نيك بوب يدفعه نحو التعلق ولو بركلة جزاء مشكوك فيها على أمل العودة لسكة الانتصارات..

81″ ???? أووووووووووووووووووه…مهاجم بيرنلي بارنز يحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من الحارس أليسون بيكر.. يا لها من لقطة!!

83″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول …صدمة!!!!! بارنز يمنح التقدم لبيرنلي بتنفيذ رائع لركلة الجزاء.. تصويبة قوية بباطن القدم على أقصى يسار أليسون بيكر الذي طار عليها متأخرًا!

…صدمة!!!!! بارنز يمنح التقدم لبيرنلي بتنفيذ رائع لركلة الجزاء.. تصويبة قوية بباطن القدم على أقصى يسار أليسون بيكر الذي طار عليها متأخرًا! 83″ ???? هذا الهدف العاشر فقط لفريق بيرنلي هذا الموسم في البريميرليج.. هجومه ضعيف جدًا مع ذلك سجل في دفاع ليفربول المنهار تمامًا منذ غياب فان دايك للإصابة وتراجع كلوب عن منح الثنائي ويليامز وفيليبس الفرصة بعد تجربتهم في بضع مباريات.