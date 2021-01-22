فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي “عودة لزمن التسعينيات”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 18 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مدينة ليفربول، على ملعب آنفيلد روود، وانتهت بفوز بيرنلي بهدف من ركلة جزاء سجله آشلي بارنز في الدقيقة 83.

واصل ليفربول ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما خسر صفر / 1 أمام ضيفه بيرنلي.

وقدم ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم 2021/2020، ليذكر أنصاره بزمن التسعينيات عندما كان يُعاني الأمرين أمام فرق وسط وقاع جدول الدوري الانجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في المسابقة منذ تغلبه 7 / صفر على مضيفه كريسال بالاس في 19 ديسمبر الماضي، عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد (المتصدر)، ليمنح فرصة ثمينة لأندية أخرى صاحبة مباريات مؤجلة مثل إيفرتون لتجاوزه خلال الجولات القادمة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي، الذي ألحق الخسارة الثالثة بليفربول في المسابقة هذا الموسم، إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر، علما بأن هذا هو الانتصار الخامس للفريق مقابل أربعة تعادلات وتسع هزائم في المسابقة خلال الموسم الحالي.

فرض ليفربول سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ليواصل صيامه التهديفي بالمسابقة في العام الجديد، في الوقت الذي خطف فيه بيرنلي النقاط الثلاث، عقب تسجيل آشلي بارنس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبذلك، تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي داخل معقله (آنفيلد) منذ 23 نيسان/أبريل 2017 عندما خسر 1 / 2 أمام كريستال بالاس كما أخفق الفريق الأحمر، الذي توج باللقب في الموسم الماضي، في تحقيق أي انتصار في البطولة هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

انطلقت مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ونُقلت على قناة بين سبورت 1 و2 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما نُقل هذا اللقاء المرتقبة، لا سيما من قبل عشاق مانشستر يونايتد، على قناة سكاي سبورتس البريطانية وقناة كانال بلوس البولندية وقناة سكاي سبورت إيطاليا، وقناة تي في 3 الاستونية.

دخل ليفربول مباراة اليوم دون النجم البرتغالي “ديوجو جوتا” الذي لم يتعاف بعد من إصابة الركبة، والشيء نفسه يخص لاعب الوسط الغيني “نابي كيتا” الذي لم يتخلص من مشكلة عضلية منعته عن اللعب في المباريات الخمس الماضية.

وتواصل غياب ثلاثي خط الدفاع عن صفوف ليفربول “جو جوميز وفيرجيل فان دايك وكونستانتينوس تسيميكاس” لإصابات مختلفة.

إليكم فيديو اهداف المباراة