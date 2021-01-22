بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول وبرنلي في الدوري الإنجليزي “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في مدينة ليفربول.

تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي على ملعب آنفيلد روود بمدينة ليفربول في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بين سبورت 1 و2 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما ينقل هذا اللقاء المرتقبة، لا سيما من قبل عشاق مانشستر يونايتد، على قناة سكاي سبورتس البريطانية وقناة كانال بلوس البولندية وقناة سكاي سبورت إيطاليا، وقناة تي في 3 الاستونية.

يدخل ليفربول مباراة اليوم دون النجم البرتغالي “ديوجو جوتا” الذي لم يتعاف بعد من إصابة الركبة، والشيء نفسه يخص لاعب الوسط الغيني “نابي كيتا” الذي لم يتخلص من مشكلة عضلية منعته عن اللعب في المباريات الخمس الماضية.

وسيتواصل غياب ثلاثي خط الدفاع عن صفوف ليفربول “جو جوميز وفيرجيل فان دايك وكونستانتينوس تسيميكاس” لإصابات مختلفة.

وتراجع ليفربول قبل استضافة بيرنلي هذا المساء إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بسبب ثلاث تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية، ويريد المدرب الألماني يورجن كلوب إيقاف نزيف النقاط أمام أحد المتذيلين من أجل اعلان رغبته الحقيقية في الدفاع عن اللقب.

ويحتل بيرنلي المركز الـ 17 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن فولهام، ولديه مباراة مؤجلة.

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