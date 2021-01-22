سوق الانتقالات | الوكرة القطري يستغني عن الأنصاري الكويتي ويضم بلحسيني الجزائري

أعلن نادي الوكرة القطري التعاقد رسميًا مع الجزائري عبد النور بلحسيني مهاجم أم صلال القطري السابق لتدعيم صفوف الفريق بسوق الانتقالات الشتوية خلال الفترة المقبلة بداية من الشهر الجاري حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي عبر موقعه الألكتروني الرسمي أن عبد النور بلحسيني تم تسجيله في قائمة الفريق بديلًا للاعب الإسباني كريستيان سيبايوس الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

وقام اللاعب بتوقيع العقد رسميًا، وتم تقديمه لوسائل الإعلام عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، قدم الوكرة شكره للنجم الكويتي فهد الأنصاري على جهوده الكبيرة التي بذلها مع الفريق خلال فترة تواجده مع الفريق بعد الاتفاق مع إدارة النادي على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، في حين سيعود اللاعب الأسترالي إيسايس سانشيز لقائمة الفريق مجددًا بعد تعافيه من الإصابة.

ويعاني الوكرة من تدهور نتائجه في الفترة الاخيرة بدوري نجوم قطر لكرة القدم، حيث تلقى عدة هزائم أبرزها الخسارة بالثمانية أمام الدحيل وكذلك بثلاثية أمام الريان في المباراة الأخيرة بالمسابقة، والتي تراجع على إثرها ترتيب الفريق للمركز العاشر بجدول ترتيب البطولة بعدما توقف رصيده عند 14 نقطة.