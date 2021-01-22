يقدم لكم موقع الخليج 365 ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في الجولة الخامسة عشر.

فرط فريق نفط الوسط فى إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي عقب تعادل الايجابي امام مضيفه امانة بغداد 1-1، ليعطي فرصة الصدارة لأقرب منافسيه القوة الجوية والشرطة اللذان يلعبان يوم غد لصالح نفس الجولة.

وعلى ملعب الكفل الأولمبي حقق الميناء فوزاً ثميناً خارج ملعبه على القاسم 2-1، ليبتعد مؤقتا عن منطقة الهبوط حتي انتهاء الجولة غدا الجمعة.

وسقط فريق نفط ميسان على ملعبه فى فخ التعادل امام نفط البصرة بهدف مقابل هدف، مما يجعله فى خطر فقد المركز السابع حيث يبتعد عنه صاحب المركز الثامن النفط بفارق نقطتين فقط والذي يواجه غدا فريق الطلبة على ملعبه لصالح نفس الجولة وأمامه فرصة التقدم فى جدول الترتيب.

وتُستكمل منافسات الجولة 15 يوم غدا الجمعة، بمواجهة النفط مع الطلبة الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، ومباراة الصناعات الكهربائية والنجف فى تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

ويستضيف فريق الزوراء نظيره السماوة على ملعب الشعب الدولي فى تمام الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش.

ويستقبل فريق أربيل نظيره الحدود على ملعب فرانسو حريري فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

وتختتم الجولة بمواجهة من العيار الثقيل عندما يستقبل الشرطة (ثالث الترتيب)، المتصدر القوة القوية على ملعب الشعب الدولى فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة السادسة عشر فى الدوري العراقي يوم الاربعاء الموافق 27 يناير 2021 وتقام المباريات كلها فى نفس التوقيت.

إليكم ترتيب الدوري العراقي بعد مباريات اليوم في الجولة 15

1- القوة الجوية 28 نقطة

2- نفط الوسط 28 نقطة

3- الشرطة 27 نقطة

4- الزوراء 25 نقطة

5- النجف 23 نقطة

6- زاخو 23 نقطة

7- نفط ميسان 22 نقطة

8- النفط 20 نقطة

9- امانة بغداد 20 نقطة

10- الكهرباء 18 نقطة

11- الكرخ 18 نقطة

12- الديوانية 18 نقطة

13- أربيل 17 نقطة

14- الطلبة 15 نقطة

15- السماوة 15 نقطة

16- الميناء 14 نقطة

17- نفط البصرة 14 نقطة

18- الحدود 13 نقطة

19- القاسم 11 نقطة

20- الصناعات الكهربائية 10 نقاط

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